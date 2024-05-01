Отец игрока «Челси» раскритиковал владельцев клуба

Зимой защитник Ян Матсен, который способен играть по всему левому флангу, перешёл в «Боруссию» на правах аренды. Летом нидерландец должен вернуться в «Челси», хотя клуб из Дортмунда хочет сохранить его. На перспективы 22-летнего Матсена в Лондоне могут повлиять слова его отца – Эдварда Матсена. Он раскритиковал владельцев «Челси».

«Мы работаем над тем, чтобы остаться в «Боруссии». Ян здесь очень хорошо развивается, а в «Челси» после смены владельцев дела идут не очень хорошо. Клуб вертится вокруг денег, которые иногда кажутся им более важными, чем интересы клуба», - сказал Эдвард Матсен Voetbal International.