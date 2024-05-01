Леманн раскритиковал Артету за выбор вратаря

По ходу сезона 2023/2024 основным вратарём «Арсенала» стал Давид Райя, в то время как Аарон Ремсдейл присел на лавку. Экс-голкипер «канониров» Йенс Леманн не поддержал такое решение Микеля Артеты.

«Я никогда не понимал решения по Ремсдейлу. У вас есть хороший, смелый английский вратарь в большом английском клубе, который преуспевает, а затем вы приводите испанца, который никогда не играл за большой клуб такого уровня – это не имеет смысла.

Вратарь – самая важная позиция в команде. Если бы я был Ремсдейлом, то не знаю, как бы я отреагировал, потому что в таком возрасте это непросто», - сказал Леманн Daily Mail.