Леманн назвал ключевое отличие нынешнего «Арсенала» от непобедимого

Йенс Леманн был частью непобедимого «Арсенала», выигравшего чемпионат Англии в сезоне 2003/2004 без единого поражения. Немец дал комментарий по поводу нынешней команды «канониров».

«Они отличаются от нас в своём подходе – они гораздо осторожнее и медленнее с мячом. Физически они бегают больше и имеют больше интенсивных рывков, но они не играют быстрее нас, поскольку мы работали в одно касание. А им всем нужно по три-четыре касания.

Если ты слишком осторожен в футболе, ты не сможешь выиграть трофеи. В большинстве случаев трофеи выигрывают смелые команды. Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл титул, но их подход стоил им результата в некоторых матчах», - сказал Леманн The Daily Mail.