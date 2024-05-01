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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Левый защитник «Вулверхэмптона» интересен трём топ-клубам АПЛ

01 Мая 2024 • 13:36 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.15 X 4.05 2 2.90
02.05 21:30

Левый защитник «Вулверхэмптона» стал трансферной мишенью для трёх топ-клубов Английской премьер-лиги. Речь идёт о Раяне Аите-Нури, которого достаточно давно связывают с повышением.

Если верить журналисту Грэму Бэйли, в услугах алжирского фуллбека заинтересованы такие команды, как лондонский «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» будет готов рассмотреть продажу Раяна ближайшим летом.

22-летний Аит-Нури отметился двумя голами и одной результативной передачей в этом розыгрыше чемпионата Англии. За «Вулверхэмптон» защитник выступает с 2020 года, когда перешёл из французского «Анжера».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Раян Аит-Нури

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