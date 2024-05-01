Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который покинет «красных» в конце сезона, может вернуться в Германию. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет вернуть тренера в следующем году. В настоящий момент пост наставника «шмелей» занимает Эдин Терзич.

Напомним, что Клопп возглавлял дортмундскую команду с 2008 по 2015 год. Затем он перешел на работу в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Бундеслиги «Боруссия» занимает пятое место после 31 тура. В Лиге чемпионов дортмундская команда дошла до полуфинала, где поборется с французским «ПСЖ».