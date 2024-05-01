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«Тоттенхэм» потерял Вернера до конца сезона

01 Мая 2024 • 12:59 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
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02.05 21:30

Лондонский «Тоттенхэм» не сможет рассчитывать на своего нападающего Тимо Вернера в ближайших матчах. Главный тренер Анге Постекоглу на сегодняшней пресс-конференции заявил, что сезон для немца закончен.

Отметим, что следующий матч «Тоттенхэма» должен был состояться на выезде против «Челси», за который Вернер выступал с 2020 по 2022 год. В составе этого клуба Тимо успел выиграть Лигу чемпионов. Тем не менее, немец не сможет принять участие в ближайшей игре на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, Вернер выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «РБ Лейпцига». «Шпоры» пока не решили, будут ли выкупать нападающего на постоянной основе за 17 миллионов евро.

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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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