«Барселона» может потерять двух звёздных футболистов

Из каталонской «Барселоны» могут уйти два топовых игрока в летнее трансферное окно. Согласно сведениям Todofichajes, бразильский вингер Рафинья и немецкий хавбек Илкай Гюндоган находятся в списке потенциальных продаж.

«Барселона» может выгодно продать Рафинью, на которого есть спрос среди английских клубов. С трансфера бразильца «сине-гранатовые» могут выручить порядка 100 миллионов евро. Что касается Гюндогана, то у немца сложились не самые лучшие отношения в команде. Он может перейти в мадридский «Атлетико» за 12-15 миллионов евро.

По итогам 33 туров Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали 73 очка и занимают второе место в таблице.

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