«Я не знал, кто это»: экс-игрок «Ливерпуля» высказался о преемнике Клоппа

«Я даже не думал, что это имя будет в списке кандидатов на место главного тренера «Ливерпуля». Я не знал, кто это такой. Пришлось погуглить, чтобы узнать что-то об этом специалисте. Слот неплохо работает в «Фейеноорде», но только время покажет, сможет ли он достойно заменить Юргена Клоппа», - передает слова Робби The Mirror.