«Я не знал, кто это»: экс-игрок «Ливерпуля» высказался о преемнике Клоппа

Экс-форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о возможном назначении нидерландского специалиста Арне Слота на пост главного тренера «Ливерпуля».
«Я даже не думал, что это имя будет в списке кандидатов на место главного тренера «Ливерпуля». Я не знал, кто это такой. Пришлось погуглить, чтобы узнать что-то об этом специалисте. Слот неплохо работает в «Фейеноорде», но только время покажет, сможет ли он достойно заменить Юргена Клоппа», - передает слова Робби The Mirror.
Ранее было объявлено, что Клопп покинет мерсисайдский топ-клуб по завершении нынешнего сезона.
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