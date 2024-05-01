Из «Ливерпуля» хочет уйти футболист - названо имя

Резервный голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам портала Teamtalk.

По данным источника, вратарь хочет перейти в команду, где будет получать стабильную игровую практику. 25-летний футболист выступает за «Ливерпуль» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между голкипером и «красными» рассчитан до конца июня 2026 года. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Келлехер провел десять матчей и пропустил 11 мячей.