Гвардиола жалеет о том, что отпустил Гюндогана в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сожалеет о том, что позволил полузащитнику Илкаю Гюндогану перейти в каталонскую «Барселону». Об этом сообщил журналист Габриэль Санс.

Напомним, немец был капитаном «горожан» в прошлом сезоне и помог команде оформить золотой требл. По окончании кампании Гюндоган отказался подписывать новый контракт с «Манчестер Сити» и решил свободным агентом перебраться в каталонскую «Барселону». Гвардиола считает, что клуб мог бы удержать Илкая, предложив более выгодные условия. Также Хосеп признаёт тот факт, что руководство не смогло найти адекватную замену немцу.

В этом сезоне Гюндоган отметился пятью голами и семью ассистами в чемпионате Испании.