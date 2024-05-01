Салах сдаёт: пора ли «Ливерпулю» избавляться от «груза»

Летом в «Ливерпуле» начинается новая эпоха, и после смены тренера команда может модифицировать и состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, стоит ли продавать Мохамеда Салаха.

Прошлым летом «Ливерпуль» удержал египтянина

Летом 2022-го «Ливерпуль» решал проблему со своим атакующим трио. У Мохамеда Салаха и Садио Мане контракты действовали ещё год, и оба размышляли над уходом. «Ливерпуль» в итоге удержал египтянина, но отпустил сенегальца, который хотел стать лидером команды, правда, в «Баварии» у него это не получилось. В итоге год назад Мане отправился в Саудовскую Аравию.

Также на Ближний Восток мог перебраться Салах. По данным СМИ, «Аль-Иттихад» готов был заплатить «Ливерпулю» компенсацию, которая приближалась к 200 миллионам евро! Тем не менее мерсисайдцы, которые ставили себе задачу вернуться в Лигу чемпионов, отклонили столь щедрое предложение. Возможно, саудиты и могли бы добиться своего, сделай они оффер раньше. Однако это случилось в последние дни трансферного окна, когда «Ливерпуль» уже едва ли мог с толком потратить такие деньги.

Что случилось с Салахом в этом сезоне?

В первой части сезона египтянин играл так, что решение мерсисайдцев отказать саудитам выглядело граничащим с гениальностью. Салах забивал и отдавал. До момента отъезда на Кубок Африки у него только в Премьер-лиге была статистика 14+8. Салах претендовал на звание лучшего бомбардира, лучшего ассистента и, естественно, лучшего игрока сезона. Некоторые даже обсуждали перспективы «Золотого мяча».

Однако на Кубке Африки Салах получил травму, восстановился и вновь получил повреждение. Во второй части сезона в Премьер-лиге у него всего лишь 3+1. В последних играх Юрген Клопп стал оставлять здорового Салаха в запасе, что ещё недавно выглядело невероятным. Кажется, именно это и привело недавно к публичному конфликту футболиста и тренера на бровке.

Главный вопрос – что случилось с Салахом. Возможно, это просто временный спад, и летом египтянин сможет набрать форму и вновь стать лидером атак. Однако возможен сценарий, что египтянина, которому летом исполнится 32 года, начинает догонять возраст. Всё же Салах во многом играл на скорости, а с годами именно она уходит первой.

Что делать «Ливерпулю»?

«Ливерпуль» во многом теперь должен сделать ставку, попробовать угадать, вернётся ли Салах на прежний уровень. Если египтянин всё ещё способен вернуться на свой уровень, то в следующем сезоне он команде просто необходим. Очевидно, что после ухода Юргена Клоппа мерсисайдцев ждёт крайне турбулентный сезон, а задачу по попаданию в Лигу чемпионов никто не снимал. Пока новый тренер будет привыкать, голы и передачи Салаха могли бы тащить команду.

С другой стороны, если он уже пошёл на спад, то лучшего момента для продажи не найти. Новый тренер не будет находиться под давлением и искать звезде место на поле. При этом Салаха сейчас ещё можно выгодно продать, а заработанные средства инвестировать в укрепление состава. Тем более что «Ливерпулю» усиление точно нужно.

Контракт как важный фактор

Осложняет ситуацию то, что контракт египтянина действует до лета 2025 года. Эта ситуация ставит «Ливерпуль» в очень сложное положение. С одной стороны, его можно продать либо сейчас, либо уже никогда (в январе 2025-го за него уже не выручить больших средств). В такой ситуации терять несколько десятков миллионов евро не хочется. Однако уход египтянина сразу понизит шансы на успех в следующем сезоне. Ждать попадания в топ-4 от команды, которая меняет тренера и теряет главную звезду, кажется наивно.

С другой стороны, продление контракта с Салахом – это дорогое удовольствие. Зарплата египтянина составляет около 400 тысяч евро в неделю, и нет оснований верить, что он пойдёт на большие уступки. В свою очередь «Ливерпуль» обладает довольно ограниченными финансами, чтобы инвестировать в такое обязательство, если оно не окупится.

При этом и входить в сезон с Салахом без продления контракта – тоже риск. Если египтянин заиграет, то новый тренер будет делать на него ставку. В такой ситуации «Ливерпуль» и вовсе рискует стать заложником, когда именно футболист будет диктовать условия продления контракта.

В итоге что ни делай – решение не будет выглядеть безусловно правильным.

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Роман Андреев