Фернандеш ответил, когда может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Звездный футболист «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался насчет возможного ухода из манкунианского гранда в конце сезона.
«Если я и задумаюсь о смене клубной прописки, то это будет только после окончания чемпионата Европы – 2024. Тогда меня уже ничего не будет отвлекать. Сегодня я не думаю об этом», - передает слова португальского полузащитника DAZN Portugal.
Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость хавбека в 70 миллионов евро.
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