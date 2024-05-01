Клуб АПЛ хочет купить Грилиша у «Манчестер Сити»

Известный полузащитник Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в другой клуб АПЛ грядущим летом. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Саймон Филлипс.

Как стало известно журналисту, в услугах вингера заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» включили Грилиша в список своих потенциальных приобретений.

Джек выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Его трудовое соглашение рассчитано до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 35 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.