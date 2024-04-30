Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл назвал позиции, которые необходимо усилить «Челси»

30 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.17 X 4.10 2 2.90
02.05 21:30

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о летней трансферной кампании «Челси».

«Челси» необходимо приобрести трёх игроков к началу следующего сезона: форварда, центрального защитника, а также голкипера. Им нужно усилить эти три позиции», — передаёт слова бывшего игрока Sky Sports.

«Аристократы» после 33 встреч находятся на девятой позиции турнирной таблицы первенства Англии. Коллектив Маурисио Почеттино заработал 48 баллов.

В следующем туре «синие» примут дома лондонский «Тоттенхэм». Встреча состоится 2 мая. Игра стартует в 21:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл АПЛ ещё теги

Новости по матчу

30 Апреля
18:31
Галлас назвал худших игроков в составе «Челси»
29 Апреля
17:44
Почеттино сообщил о готовности к переговорам с руководством «Челси» 1
13:40
Тьяго Силва — об уходе из «Челси»: «Я намерен вернуться» 1
13:33
Силва покинет «Челси» по окончании сезона
02:27
Невилл: «Это непопулярное мнение, но мне нравится, как играет Джексон»
02:06
Невилл ответил, стоит ли «Челси» оставить Почеттино 1
00:51
Кукурелья: «Мы хотим, чтобы Почеттино остался в «Челси»
28 Апреля
12:08
Джо Коул: «VAR лишает нас страсти в решающих моментах матчей»
09:57
Почеттино рассказал о травме Тьяго Силвы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
30 Апреля
23:55 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал позиции, которые необходимо усилить «Челси»
22:49 · Англия. Премьер-лига
Александр Мостовой оценил шансы на чемпионство «Арсенала» и «Манчестер Сити» эксклюзив
22:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом 1
22:14 · Англия. Премьер-лига
Джака готовится стать тренером
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может приобрести лидера обороны «Барселоны»
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не заинтересован в приглашении тренера «Вест Хэма» Мойеса эксклюзив
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» является главным претендентом на Сарри, в наставнике заинтересованы ещё два клуба
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил высокий ценник на Рэшфорда
18:31 · Англия. Премьер-лига
Галлас назвал худших игроков в составе «Челси»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отрицает оплату самолёта и переговоры с Аморимом
18:11 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Рой Кин иногда бывает придурковатым»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Романо раскрыл позицию «Манчестер Юнайтед» по будущему Гринвуда
17:34 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб АПЛ, с которым на самом деле вёл переговоры Аморим
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение Жоржиньо
15:16 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» допускают возвращение Гринвуда слухи
Все новости
Рекомендуем