Гари Невилл назвал позиции, которые необходимо усилить «Челси»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о летней трансферной кампании «Челси».

«Челси» необходимо приобрести трёх игроков к началу следующего сезона: форварда, центрального защитника, а также голкипера. Им нужно усилить эти три позиции», — передаёт слова бывшего игрока Sky Sports.

«Аристократы» после 33 встреч находятся на девятой позиции турнирной таблицы первенства Англии. Коллектив Маурисио Почеттино заработал 48 баллов.

В следующем туре «синие» примут дома лондонский «Тоттенхэм». Встреча состоится 2 мая. Игра стартует в 21:30 по московскому времени.