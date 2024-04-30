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Александр Мостовой оценил шансы на чемпионство «Арсенала» и «Манчестер Сити» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 22:49 Комментировать
Арсенал
...
Борнмут
04.05 14:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ.

«Однозначно, фаворитами сейчас мы можем назвать «Арсенал» и «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», потеряв очки в последнем туре, потерял по факту шансы на титул. Осталось уже мало игр, поэтому очевидно, что две команды будут бороться за трофей. Календарь у «Сити» и «Арсенала» не слишком сложный. Сложно кого-то одного выделить, но у «Сити» игра в запасе. То есть теоретически они лидеры. Не исключаю, что они просто победят во всех оставшихся четырех матчах. Шансы 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити», - сказал Мостовой.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Мостовой ещё теги

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