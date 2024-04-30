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Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом

30 Апреля 2024 • 22:38 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
05.05 18:30

Английский «Ливерпуль» может отказаться от проведения парада прощания с наставником команды Юргеном Клоппом.

Как информирует This Is Anfield, мерсисайдцы организуют церемонию в связи с уходом Клоппа по окончании текущего розыгрыша чемпионата Англии только в случае завоевания титула победителя первенства страны.

Ранее немецкий специалист объявил, что покинет «красных» по завершении нынешнего сезона. На данный момент «Ливерпуль» располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Коллектив Клоппа заработал 75 баллов за 35 туров.

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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
30 Апреля 2024 в 22:58
ЛИВЕРПУЛЬ сдулись в концовке.
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