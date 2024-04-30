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Джака готовится стать тренером

30 Апреля 2024 • 22:14 Комментировать

Гранит Джака, полузащитник леверкузенского «Байера» уже перешагнул 30-летний рубеж. Сейчас швейцарец пробует себя в роли тренера.

Как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», Гранит активно работает с футболистами низших дивизионов. Так, будучи важной фигурой в «Байере», он успевал ещё и подрабатывать тренером. Швейцарец вёл занятия у немецкого клуба из пятого дивизиона «Унион Неттетал», чтобы получить лицензию А-УЕФА.

Напомним, что «Байер» с Джакой в центре поля стал чемпионом Германии, прервав многолетнюю гегемонию «Баварии». С 2016 по 2023 годы Гранит был игроком лондонского «Арсенала».

Джака: «Надеюсь на чемпионство «Арсенала»

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Евро-Футбол.Ру,
Гранит Джака Байер
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