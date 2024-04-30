Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может приобрести лидера обороны «Барселоны»

30 Апреля 2024 • 21:17 Комментировать

Лондонский «Челси» может купить игрока обороны «Барселоны» и сборной Уругвая Рональда Араухо.

Как сообщает TBR Football, «аристократы» заинтересованы в подписании защитника. «Синие» наладили контакты с посредниками футболиста и внимательно следят за ситуацией.

Трудовой договор Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рональда составляет 70 миллионов евро.

Приводилась информация, что английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Араухо.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Ла Лига Рональд Араухо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
22:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом
22:14 · Англия. Премьер-лига
Джака готовится стать тренером
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может приобрести лидера обороны «Барселоны»
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не заинтересован в приглашении тренера «Вест Хэма» Мойеса эксклюзив
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» является главным претендентом на Сарри, в наставнике заинтересованы ещё два клуба
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил высокий ценник на Рэшфорда
18:31 · Англия. Премьер-лига
Галлас назвал худших игроков в составе «Челси»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отрицает оплату самолёта и переговоры с Аморимом
18:11 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Рой Кин иногда бывает придурковатым»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Романо раскрыл позицию «Манчестер Юнайтед» по будущему Гринвуда
17:34 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб АПЛ, с которым на самом деле вёл переговоры Аморим
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение Жоржиньо
15:16 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» допускают возвращение Гринвуда слухи
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» постарается сохранить Матсена
14:15 · Англия. Премьер-лига
Салах проведёт переговоры с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем