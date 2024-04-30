«Челси» может приобрести лидера обороны «Барселоны»

Лондонский «Челси» может купить игрока обороны «Барселоны» и сборной Уругвая Рональда Араухо.

Как сообщает TBR Football, «аристократы» заинтересованы в подписании защитника. «Синие» наладили контакты с посредниками футболиста и внимательно следят за ситуацией.

Трудовой договор Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рональда составляет 70 миллионов евро.

Приводилась информация, что английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Араухо.