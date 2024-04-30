«Ньюкасл» является главным претендентом на Сарри, в наставнике заинтересованы ещё два клуба

Бывший наставник «Лацио» Маурицио Сарри заинтересовал несколько клубов. Об этом информирует TuttoMercatoWeb.
По данным источника, основные претенденты на итальянского специалиста являются английские «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Однако фаворитом в этой борьбе выступают «сороки», которые сделали Сарри очень заманчивое предложение. Сейчас «Ньюкасл» возглавляет Эдди Хау.
В свою очередь, Сарри привлекает заявленный проект и возможность поработать в лиге, в которой он провёл год, возглавляя лондонский «Челси».
Также различные СМИ сообщали, что к тренеру проявлял интерес итальянский «Торино».
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