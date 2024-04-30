«Ньюкасл» является главным претендентом на Сарри, в наставнике заинтересованы ещё два клуба

Бывший наставник «Лацио» Маурицио Сарри заинтересовал несколько клубов. Об этом информирует TuttoMercatoWeb.

По данным источника, основные претенденты на итальянского специалиста являются английские « Ньюкасл » и « Вест Хэм ». Однако фаворитом в этой борьбе выступают «сороки», которые сделали Сарри очень заманчивое предложение. Сейчас « Ньюкасл » возглавляет Эдди Хау.

В свою очередь, Сарри привлекает заявленный проект и возможность поработать в лиге, в которой он провёл год, возглавляя лондонский «Челси».