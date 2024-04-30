«Манчестер Юнайтед» повесил высокий ценник на Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» не ожидает предложений по Маркусу Рэшфорду в летнее трансферное окно. Учитывая слабые выступления игрока в этом сезоне, на «Олд Траффорд» считают, что на Рэшфорда не будет спроса.

В то же время «Манчестер Юнайтед» будет готов рассмотреть предложение по Рэшфорду, если оно всё же поступит. Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» допускают продажу форварда как минимум за 70 миллионов фунтов (около 82 млн евро).

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 40 официальных матчей. В них 26-летний нападающий записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.