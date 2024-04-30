Галлас назвал худших игроков в составе «Челси»

Экс-игрок обороны «Челси» Вильям Галлас рассказал, кто разочаровал в составе лондонского клуба в нынешнем сезоне.

«Рахим Стерлинг стал большим разочарованием. Когда я смотрю, как он играет, он не кажется тем, кто вернется на тот уровень, на котором был, когда играл в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», — цитирует бывшего футболиста издание Metro Sport.

Также Галлас считает, что Михаил Мудрик не показывает свои лучшие качества. По мнению Вильяма, украинец не может набраться уверенности.

«Аристократы» после 33 встреч находятся на девятой позиции турнирной таблицы первенства Англии. Коллектив Маурисио Почеттино заработал 48 баллов.