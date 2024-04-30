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«Челси» отрицает оплату самолёта и переговоры с Аморимом

30 Апреля 2024 • 18:17 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что переговоры с Рубеном Аморимом из лиссабонского «Спортинга» на прошлой неделе вёл не «Вест Хэм», как сообщалось изначально, а «Челси». Впрочем, в стане «пенсионеров» отрицают, что они оплачивали для Аморима частный самолёт и проводили с ним какие-либо переговоры. Об этом в социальных сетях написал журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу.

Напомним, что в начале прошлой недели Аморим был замечен в Англии. Вскоре после этого молодой специалист извинился перед болельщиками «Спортинга».

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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