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Агбонлахор: «Рой Кин иногда бывает придурковатым»

30 Апреля 2024 • 18:11 Комментировать

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о Рое Кине, который в последнее время критиковал Эрлинга Холанна. Недавно Кин назвал форварда «Манчестер Сити» игроком уровня четвёртого дивизиона Англии.

«Иногда он [Рой Кин] бывает немного придурковатым. Думаю, его слова были немного преувеличены – он, вероятно, сказал это с иронией. Я работал с ним в «Астон Вилле» и знаю, что он может такое выдать. Его комментарии о Холанне были кликбейтовыми», - сказал Агбонлахор Razed.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл 40 матчей, в которых записал на свой счёт 32 гола и шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Агбонлахор Рой Кин Эрлинг Холанн ещё теги
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