Романо раскрыл позицию «Манчестер Юнайтед» по будущему Гринвуда

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился в социальных сетях информацией о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда. В настоящий момент 22-летний игрок выступает в аренде за «Хетафе» - в прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать форварда в первой команде после скандала с обвинениями в насилии, хоть эти обвинения и были сняты.

По информации Романо, приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является продажа Гринвуда ближайшим летом. При этом окончательное решение будет приниматься по завершению сезоне. В то же время отмечается, что для «красных дьяволов» трансфер Гринвуда будет важен и с точки зрения финансового фэйр-плей.

Портал Transfermarkt оценивает Мэйсона Гринвуда в 15 миллионов евро.

Топ-клуб Серии А планирует купить Гринвуда по сниженной цене