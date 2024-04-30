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Назван клуб АПЛ, с которым на самом деле вёл переговоры Аморим

30 Апреля 2024 • 17:34 Комментировать

Примерно неделю назад главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прилетал в Англию. Ранее сообщалось, что португальский специалист проводил переговоры с «Вест Хэмом». Впрочем, журналист Педро Сепульведа располагает информацией о том, что самолёт для Аморима оплачивал «Челси». Именно с членами правления этого клуба встречался тренер на английской земле.

Сепульведа отмечает, что новости о переговорах Аморима с «Вест Хэмом» являются фейковыми. Рулевой «Спортинга» общался с «Челси», поскольку Маурисио Почеттино с высокой долей вероятности будет уволен по завершению сезона.

Аморим извинился после переговоров с «Вест Хэмом»

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