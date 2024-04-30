«Арсенал» сделал предложение Жоржиньо

«Арсенал» предложил полузащитнику Жоржиньо новый контракт. Ожидается, что 32-летний футболист подпишет договор, о чём на своих страницах рассказывает The Athletic.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с конца января 2023 года после перехода из другого лондонского клуба - из «Челси». Если брать текущий сезон, то полузащитник провёл 35 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Микеля Артеты проведёт в субботу, 4 мая, - против «Борнмута» на своём поле.