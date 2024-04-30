«Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка

«Манчестер Сити» планирует усилить свой состав в летнее трансферное окно. Согласно информации TBR Football, «горожане» могут совершить громкий трансфер – им интересен полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

Действующий контракт Киммиха в Мюнхене рассчитан до середины 2025 года. 29-летний футболист хочет узнать имя следующего тренера «Баварии», прежде чем принимать какое-то решение по своему будущему. При этом отмечается, что Киммих является большим поклонником Хосепа Гвардиолы, с которым он уже работал в Мюнхене.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Йозуа Киммиху со стороны «Барселоны».