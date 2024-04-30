В «Манчестер Юнайтед» не исключают возможности восстановления нападающего Мэйсона Гринвуда в первой команде. Как сообщает The Times, в стане «красных дьяволов» рассматривают такой вариант на случай, если продать Гринвуда ближайшим летом не получится.

Ранее сообщалось о том, что подписать 22-летнего Гринвуда может «Ювентус», но туринцы хотят осуществить трансфер англичанина по сниженной цене.

В настоящий момент Мэйсон Гринвуд играет на правах аренды за «Хетафе». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 31 матч, в которых записал на свой счёт 10 голов и шесть голевых передач на партнёров.