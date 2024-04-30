«Боруссия» постарается сохранить Матсена

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в клубе защитника Яна Матсена, способного действовать по всему левому флангу. Этого футболиста «шмели» арендовали у «Челси» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Боруссия» постарается сохранить 22-летнего Матсена, как только узнает свой летний бюджет. Выкупить нидерландца будет сложно, хотя сам игрок счастлив в Дортмунде.

В контракте Яна Матсена прописана опция выкупа в 35 миллионов фунтов. Если она будет реализована, «Боруссия» совершит рекордный трансфер.