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«Боруссия» постарается сохранить Матсена

30 Апреля 2024 • 14:52 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в клубе защитника Яна Матсена, способного действовать по всему левому флангу. Этого футболиста «шмели» арендовали у «Челси» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Боруссия» постарается сохранить 22-летнего Матсена, как только узнает свой летний бюджет. Выкупить нидерландца будет сложно, хотя сам игрок счастлив в Дортмунде.

В контракте Яна Матсена прописана опция выкупа в 35 миллионов фунтов. Если она будет реализована, «Боруссия» совершит рекордный трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
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