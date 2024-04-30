Салах проведёт переговоры с «Ливерпулем»

Будущее звёздного нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остаётся неопределённым. Согласно информации The Telegraph, по завершению сезона 2023/2024 стороны проведут переговоры, в рамках которых обсудят как краткосрочное, так и долгосрочное будущее египтянина в клубе.

Ранее в прессе не раз появлялась информация о возможном уходе Салаха в другой клуб. Действующий трудовой договор 31-летнего египтянина рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 41 официальный матч. В них форвард записал на свой счёт 24 гола и 13 результативных передач на партнёров.

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