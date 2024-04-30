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«Ливерпуль» играет в рулетку: Выбор в пользу Слота удивляет

30 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать

Арне Слот близок к назначению в «Ливерпуль», что вызывает удивление. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над выбором мерсисайдцев.

Слот стал фаворитом на замену Клоппа

По данным СМИ, новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот. Сообщается, что нидерландский специалист, возглавляющий «Фейеноорд», уже согласовал контракт с английским клубом. В Роттердаме информацию не опровергают, что намекает как минимум на наличие оснований для обсуждения.

Откровенно говоря, это выглядит удивительно, ведь фамилию Слота раньше активно не обсуждали, да и нидерландец вроде не сделал ничего такого, чтобы вдруг на него все обратили внимание. Это больше похоже на то, что по тем или иным причинам кандидаты, шедшие на первых местах в шорт-листе, на «Энфилде» не окажутся. Такое мнение подтверждает, что Рубен Аморим, которого называли в качестве основного претендента, видимо, решил надавить на руководство «Ливерпуля», пообщавшись с «Вест Хэмом», после чего мерсисайдцы отказались от кандидатуры португальца.

Почему кандидатура Слота удивляет

На самом деле выбор в пользу Слота выглядит очень странным для «Ливерпуля». Возглавь нидерландец тот же «Вест Хэм» – это было бы понятно, но для перспектив мерсисайдцев решение выглядит крайне удивительным. Слот работал только на родине. Сначала он едва не вывел «Камбюр» в элиту, потом неплохо зарекомендовал себя в АЗ, с которым в ковидный сезон стал вторым (алкмарцы шли вровень с «Аяксом» по очкам, уступая по дополнительным показателям, когда чемпионат был завершён), а с «Фейеноордом» дошёл до финала Лиги конференций и выиграл Эредивизи.

Кто-то логично говорит, что у того же Аморима нет преимущества с точки зрения титулов, и португалец тоже только на родине себя проявил. Более того, у Слота есть финал еврокубка. Однако Лига конференций не выглядит тем турниром, успех в котором должен открывать дорогу в топ-клуб. Что касается внутреннего чемпионата, то в последние годы нидерландские наставники не слишком-то показывают себя в Европе, в отличие от португальцев. Грубо говоря, сейчас португальские специалисты выглядят качественнее, чем нидерландские. Да и чемпионат у южан всё же сильнее.

Само собой напрашивается сравнение с Эриком тен Хагом. Причём за тем нидерландцем был полуфинал Лиги чемпионов, работа в «Баварии», пусть и во второй команде. Однако в Англии специалист проваливается. Параллель со Слотом тут напрашивается, конечно.

Почему не стоит сразу «закапывать» Слота   

И всё же кричать, что всё пропало, пока не стоит. Слот ставит атакующую игру, любит прессинг и высокую интенсивность. Нельзя сказать, что нидерландец прямо последователь Клоппа, но общие детали в подходах наставников найти можно. Скажем так, Слот намного ближе к немцу, чем Аморим, у которого более специфический подход к построению.

При этом игроки отмечают, что Слот очень хорошо выстраивает коммуникацию с футболистами. Это тоже напоминает Клоппа, который заставлял подопечных поверить в него. Слоту вполне по силам быстро найти общий язык с игроками, что поможет быстрее адаптироваться.

В пользу Слота говорит и умение строить команду. Он добился успеха с АЗ. Потом наставник дошёл до финала с «Фейеноордом». По сути, Слот быстро построил в Роттердаме новую команду, с которой уже выиграл чемпионство.

В целом, хотя выбор в пользу Слота удивляет, найти логику в этом решении можно. И всё же Премьер-лига – это турнир сильнейших тренеров, и есть большие сомнения, что нидерландец с ходу сможет попасть даже в топ-4. При этом любой иной результат новому тренеру могут и не простить. В общем «Ливерпуль» в прямом смысле играет в слоты.

Роман Андреев


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