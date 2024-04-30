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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас»

30 Апреля 2024 • 12:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
05.05 18:30

«Ливерпуль» летом может пригласить в свои ряды центрального защитника «Кристал Пэлас». Речь идёт о Марке Гехи, который может заменить на «Энфилде» Жоэля Матипа. Напомним, у камерунца летом истекает контракт с мерсисайдцами.

По информации от Football Insider, Гехи находится в шорт-листе «Ливерпуля». Тем не менее, воспитанник лондонского «Челси» интересен и другим топ-клубам Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Гехи в этом розыгрыше чемпионата Англии отметился одним результативным пасом. 23-летний футболист открыт к тому, чтобы ближайшим летом уйти на повышение и подписать контракт с топ-клубом.

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ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
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