Несколько причин, почему «Ливерпуль» завалил концовку последнего сезона Клоппа

Когда Юрген Клопп заявил об уходе из «Ливерпуля», болельщики команды мечтали, что наставника проводят «квадруплом». Тем не менее мерсисайдцы вылетели из Кубка Англии, Лиги Европы и потеряли шансы на чемпионство. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ищет причины.

Ожидание/реальность

В конце января Юрген Клопп заявил, что принял решение покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона. Нельзя сказать, что это традиционная практика – заранее объявлять о подобном решении. Клопп мог бы предварительно договориться с руководством клуба, но не выносить это в публичную сферу. Конечно, информация могла просочиться, но это были бы спекуляции.

Вероятно, Клопп надеялся на психологический эффект, что футболисты соберутся и выдадут ударную концовку. В тот момент «Ливерпуль» претендовал на «квадрупл» – победы в Премьер-лиге, Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы – к уже завоёванному. В общем, казалось, что Клопп может уйти триумфально. Однако реальность и близко не совпала с ожиданиями. После завоёванного Кубка лиги в феврале, в середине марта «Ливерпуль» проиграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, дважды ведя по ходу матча, пропустив в концовке основного и дополнительно времени. Совсем «чёрным» стал апрель – 0:3 от «Аталанты» дома и вылет из Лиги Европы, поражения от «Кристал Пэлас», «Эвертона» и ничьи с «МЮ» и «Вест Хэмом» в Премьер-лиге и прощание с мечтами о чемпионстве.

«Ливерпуль» сломался

Наверное, всё же главная причина итоговой неудачи в травмах. Во второй части сезона Клопп всё чаще занимался тем, чтобы просто набрать достаточное количество футболистов. Самый наглядный пример – матч с «МЮ» в Премьер-лиге, когда дублер Куанса допустил грубейшую ошибку в простейшей ситуации, а Келлехер занял неправильную позицию. Тот гол Фернандеша позволил «красным дьяволам» переломить ход матча, в котором они были ужасны.

У «Манчестер Сити» тоже хватало травм, но у Гвардиолы более длинная заявка. Всё же сложно бороться за победу в Премьер-лиге, когда у тебя с первых минут выходят Даннс, Кларк, Брэдли и Куанса.

Однако проблема даже не только в том, что дублеры ошибались. Просто из-за отсутствия возможности Клопп не мог ротировать состав, что крайне важно с учётом энергозатратной игры команды. В итоге к апрелю накопленная усталость из-за травм проявилась и привела к серии поражений. «Ливерпуль» довольно часто «переворачивал» игры, но это возможно, только когда есть физические силы.

Травмы Салаха

«Ливерпуль» очень сильно зависел от Мохамеда Салаха. Египтянин блестяще провёл первую часть сезона, когда забивал и отдавал пачками. Африканец претендовал на звание лучшего игрока сезона, но потом пришла зима. Сначала Салах получил травму на Кубке Африки, вернулся и вновь сломался, после чего он перестал быть похожим на себя: 2 гола в 9 матчах Премьер-лиги и 1 точный удар во встрече с «МЮ» в Кубке. Египтянин выдал ударный матч в Лиге Европы – 1+3, но то была «Спарта».

Клопп выпустил Салаха на замену в матче с «Фулхэмом» на последние 16 минут, а в матче с «Вест Хэмом» – на 11. Перед появлением на поле с «молотобойцами» Салах публично устроил склоку с Клоппом, что намекнуло на не лучшие отношения лидера с тренером. Это не могло не повлиять на результаты в концовке.

Завышенные ожидания

Откровенно говоря, кажется, что всё же не стоит говорить об итогах сезона для «Ливерпуля» как неудаче. Заявление Клоппа об уходе скорее разогнало ожидания. «Квадрупл» и, прежде всего, победа в Премьер-лиге выглядели желанными, чтобы немец ушёл триумфально. Тем более что к моменту решения наставника мерсисайдцы шли в группе лидеров.

Однако едва ли перед стартом сезона кто-то всерьёз видел «Ливерпуль» претендентом на чемпионство. Команда летом затеяла серьёзную перестройку, имея при этом финансовые ограничения. Мерсисайдцы не стали бороться за Джуда Беллингема, так как предпочли потратить деньги на нескольких футболистов. В «Ливерпуль» в итоге пришли Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх и ещё Ватару Эндо.

Летом казалось, что для «Ливерпуля» хорошим результатом было бы попадание в Лигу чемпионов, и с этой задачей команда справилась. В этом смысле неправильно говорить, что команда прямо завалила концовку, скорее она просто оказалась там, где и должна была. Конечно, жаль, что Клопп уходит без большого трофея, Кубок лиги таковым назвать нельзя. Однако в целом он с задачей справился и оставил хорошее наследие своему преемнику.

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