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Оказывается, что Клопп токсичный: с кем тренер конфликтовал во время своей карьеры

30 Апреля 2024 • 12:10 Комментировать (1)

27 апреля «Ливерпуль» проводил выездной поединок против «Вест Хэма» (2:2) в рамках 35-го тура АПЛ. На 79-й минуте произошёл неоднозначный эпизод — перед выходом на замену нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах сцепился с главным тренером Юргеном Клоппом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить несколько больших конфликтов немецкого специалиста.

Мохамед Салах

Конфликт Клоппа и Салаха на бровке мог перерасти во что-то большее, если бы египтянина не стали отталкивать от тренера. Видимо, отношения между ними уже давно напряжённые, ведь после матча с «Вест Хэмом» Салах выдал журналистам следующую фразу: «Если я заговорю, то начнётся пожар». Эти слова очень сильно намекают на проблемы Салаха с Клоппом, что выглядит удивительно, ведь именно эти два человека сделали «Ливерпуль» таким, каким мы видим его сейчас. Сейчас всем интересно, чем завершится данный конфликт, однако у этой истории может и не быть финала, ведь уже через месяц Клопп покинет «Ливерпуль».

Джордан Хендерсон

Хавбек провёл в «Ливерпуле» долгих 12 лет, но покинул клуб летом 2023 года. Прямого конфликта между Клоппом и Хендерсоном не было, по крайней мере об этом не упоминалось в прессе, а свой уход футболист объяснил тем, что перестал чувствовать себя нужным команде. После ухода Хендерсон признался, что если бы хоть один человек попросил его остаться в «Ливерпуле», то он не покинул бы клуб.

Марио Балотелли

Все прекрасно знакомы с характером итальянца, поэтому нет никаких сомнений, что он не смог бы ужиться в одной команде с Клоппом. Балотелли практически не играл при немце и сразу же сменил клубную прописку, ведь, по словам форварда, Клопп ясно дал ему понять, что играть он у него не будет.

Мамаду Cако

В 2016 году Сако заподозрили в употреблении допинга, из-за чего ему пришлось пропустить решающий матч Лиги Европы с «Севильей» (1:3). Позже обвинения с футболиста были сняты, но его отношения с Клоппом резко ухудшились. Как стало известно позже, Сако опоздал на одну из тренировок, после чего Клопп перестал его замечать. Сам игрок признался, что был виноват в ситуации, извинился перед всей командой и понёс заслуженное наказание, но с того момента он больше не сыграл за «Ливерпуль». Спустя время Сако обвинил Клоппа во лжи, отметив, что никогда не ставил себя выше команды.

Желько Бувач

Бувач и Клопп провели вместе 17 лет. На протяжении всего времени у них были прекрасные профессиональные и дружеские отношения. Весной 2018 года Бувач неожиданно для всех покинул «Ливерпуль». Со временем стало известно, что виной расставанию стало приглашение Клоппом в свой штаб Пепейна Линдерса, который, по словам европейских журналистов, является весьма неприятным персонажем. Линдерс хотел стать первым помощником Клоппа и сделал всё, чтобы выжить Бувача. Конечно, Бувач остался зол на «Ливерпуль», но ни разу не сказал плохого слова в адрес Клоппа, предпочитая умалчивать о причинах расставания. 

Клопп — токсичный тренер?

Сложно назвать Клоппа токсичным тренером, ведь разногласия с футболистами возникают даже у самых великих специалистов, но далеко не все они попадают в СМИ. С уверенностью можно сказать, что если бы Клоппа ненавидели игроки «Ливерпуля», то они не стали бы так бурно реагировать на заявление немца об уходе в конце текущего сезона. Многие футболисты признались, что это решение Клоппа их просто шокировало.

Салах – о ссоре с Клоппом: «Если я заговорю, будет жарко»

Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом

Дмитрий Миляев


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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
30 Апреля 2024 в 12:24
ай.. мне ево рожа сразу не панравилась.. (с) .. кхе-кхе.. )))
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