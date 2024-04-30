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Снейдер: «Тен Хаг начал терять уважение с тех пор, как поссорился с Роналду»

30 Апреля 2024 • 11:03 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Уэсли Снейдер рассказал, когда у тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага начались проблемы в команде.

«Рассказать вам, когда у тен Хага всё пошло не так в «Манчестер Юнайтед». Он начал терять уважение, когда поссорился с Роналду. Эрик думал, что это хорошо сработает для его репутации, но всё оказалось наоборот. Игроки в раздевалке удивлялись, всё ли у него в порядке с головой», – цитирует Снейдера AFC Ajax.

Напомним, сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Английской премьер-лиге. Ходят слухи, что тен Хага могут уволить по окончании сезона.

В прошлой кампании Эрик помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Кубок лиги и финишировал с командой на третьем месте в АПЛ.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уэсли Снейдер Эрик тен Хаг ещё теги

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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