«Арсенал» хочет усилиться нападающим «Интера»

Лондонский «Арсенал» хочет усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. По информации Teamtalk, в сфере интересов английского топ-клуба находится французский нападающий Маркус Тюрам, правами на которого владеет миланский «Интер».

Тюрам выступает за итальянский гранд с 2023 года. Нападающий перебрался в «Интер» из менхенгладбахской «Боруссии».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Маркус провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и семь результативных передач.

После 35 туров Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на один балл.