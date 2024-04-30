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«Арсенал» хочет усилиться нападающим «Интера»

30 Апреля 2024 • 10:09 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» хочет усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. По информации Teamtalk, в сфере интересов английского топ-клуба находится французский нападающий Маркус Тюрам, правами на которого владеет миланский «Интер».

Тюрам выступает за итальянский гранд с 2023 года. Нападающий перебрался в «Интер» из менхенгладбахской «Боруссии».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Маркус провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и семь результативных передач.

После 35 туров Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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30 Апреля 2024 в 10:49
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