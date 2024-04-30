Гари Невилл низко оценил игру звезды «Ливерпуля» Салаха

«Салах был явно не на своем уровне. Мохамед почти не касался мяча в первом тайме. Складывалось впечатление, что он находится не в игре. Салах просто врезался в кирпичную стену. Иногда наступают моменты, когда нужно взять перерыв», - передает слова эксперта Sky Sports.