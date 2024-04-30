Гари Невилл низко оценил игру звезды «Ливерпуля» Салаха

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в недавнем дерби с «Эвертоном» (0:2).
«Салах был явно не на своем уровне. Мохамед почти не касался мяча в первом тайме. Складывалось впечатление, что он находится не в игре. Салах просто врезался в кирпичную стену. Иногда наступают моменты, когда нужно взять перерыв», - передает слова эксперта Sky Sports.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний египтянин провел 29 поединков. На счету Мохамеда 17 забитых мячей и девять результативных передач. «Ливерпуль» занимает третье место после 35 туров.
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