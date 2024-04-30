Шмейхель предложил «Манчестер Юнайтед» кандидатуры двух звёздных тренеров

Экс-вратарь сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель предположил, кто может стать следующим главным тренером «красных дьяволов».
«Мне нравится, как работает Томас Тухель. Это авторитетный специалист, как и Юрген Клопп. Если «Манчестер Юнайтед» начнет активные поиски тренера, то кандидатуру Тухеля точно надо рассмотреть. Он классный наставник, как и Клопп. Юрген тоже был бы отличным вариантом для манкунианцев», - передает слова Петера The Mirror.
Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» занимает нидерландец Эрик тен Хаг. Под его руководством команда занимает шестое место в этом сезоне АПЛ.
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