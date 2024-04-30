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Невилл раскритиковал «Челси» за длительные контракты с игроками

30 Апреля 2024 • 09:17 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл подверг критике руководство лондонского «Челси» за долгосрочные контракты с футболистами.

«Контракты на восемь лет плохи со всех сторон. Не вижу в этом смысла. Этого нельзя делать с молодыми игроками. Они получают огромные деньги и чувствуют себя спокойно, ведь у них на руках очень длительное соглашение. Для молодежи это проблема, подобное влияет на мышление», - рассказал Невилл в подкасте ютуб-канала Sky Sports Premier League.

Напомним, что после 35 туров чемпионата Англии «пенсионеры» занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл
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