Невилл раскритиковал «Челси» за длительные контракты с игроками

«Контракты на восемь лет плохи со всех сторон. Не вижу в этом смысла. Этого нельзя делать с молодыми игроками. Они получают огромные деньги и чувствуют себя спокойно, ведь у них на руках очень длительное соглашение. Для молодежи это проблема, подобное влияет на мышление», - рассказал Невилл в подкасте ютуб-канала Sky Sports Premier League.