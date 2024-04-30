«ПСЖ» принял решение по Рэшфорду

В «ПСЖ» не планируют трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Согласно данным, распространившимся в прессе ещё несколько месяцев назад, парижане готовы заплатить за английского футболиста внушительную сумму в летнее трансферное окно. «Манчестер Юнайтед», по слухам, готов рассмотреть продажу форварда. Тем не менее, как сообщает inews, «ПСЖ» охладил интерес к Рэшфорду – гранд Лиги 1 больше не претендует на игрока всерьёз. Чемпионы Франции предпочитают другие варианты усиления атаки.

На счету Маркуса Рэшфорда восемь забитых мячей и пять ассистов в 40 поединках за «красных дьяволов» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 60 млн евро.