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Саудовские клубы готовят более 100 млн евро за звезду Премьер-лиги слухи

30 Апреля 2024 • 04:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
04.05 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне – одна из целей саудовских клубов на предстоящее лето.

Известно, что «горожане» не горят желанием продавать своего лидера, а сам бельгиец не планирует уходить. Несмотря на это, по данным журналиста Бена Джейкобса, в летнее трансферное окно представители чемпионата Саудовской Аравии попробуют переманить 32-летнего футболиста в свои ряды. Потенциальные покупатели считают, что для осуществления громкой сделки потребуется более 100 млн фунтов стерлингов (около 117 млн евро) со значительными бонусами.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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