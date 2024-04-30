Саудовские клубы готовят более 100 млн евро за звезду Премьер-лиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне – одна из целей саудовских клубов на предстоящее лето.

Известно, что «горожане» не горят желанием продавать своего лидера, а сам бельгиец не планирует уходить. Несмотря на это, по данным журналиста Бена Джейкобса, в летнее трансферное окно представители чемпионата Саудовской Аравии попробуют переманить 32-летнего футболиста в свои ряды. Потенциальные покупатели считают, что для осуществления громкой сделки потребуется более 100 млн фунтов стерлингов (около 117 млн евро) со значительными бонусами.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.