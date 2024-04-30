Агуэро дал совет Нуньесу

Знаменитый экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дал совет форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.

Уругваец не записал на свой счёт ни одного результативного действия в последних шести матчах «красных». 24-летнего игрока часто критикуют за слабую реализацию голевых моментов.

«Наверное, этот же совет дают ему одноклубники и тренер – он должен продолжать пытаться. Это ключевой фактор, особенно для такого бомбардира, как Дарвин. У него есть мастерство – он постоянно в поиске. Следует проявить к нему уважение», – приводят английские СМИ слова бывшего аргентинского футболиста.

Дарвин Нуньес записал на свой счёт 18 забитых мячей и 11 результативных передач в 51 поединке текущей кампании за «Ливерпуль».