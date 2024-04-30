Холанн: «Я снова чувствую себя хорошо»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о своём состоянии перед решающими матчами сезона в Премьер-лиге.

23-летний футболист начал на скамейке запасных недавний матч против «Ноттингем Форест» (2:0), но сумел отличиться после выхода на замену во втором тайме. Две предыдущие встречи – с «Брайтоном» и «Челси» – норвежец пропустил из-за проблем со здоровьем.

«Я готов. У меня были небольшие проблемы. Мне не терпелось вернуться к делу, когда я не мог играть после вылета из Лиги чемпионов. Теперь я вернулся и снова чувствую себя хорошо. Нам предстоит провести ещё пять финалов, я готов идти в атаку», – приводит журналист Джо Брэй слова Холанна.