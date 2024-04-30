«Арсенал» вряд ли продлит контракт Жоржиньо – назван главный претендент на игрока

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо близок к уходу из клуба.

Текущий договор итальянца истекает по окончании сезона, и руководство «канониров», похоже, не заинтересовано в продолжении сотрудничества, сообщает журналист Даниэле Лонго. По информации источника, Жоржиньо заинтересован в возвращении в Италию и открыт для перехода в «Ювентус». Именно туринцы считаются главными претендентами на хавбека.

Руководство «старой синьоры» подождёт ещё две-три недели, чтобы дождаться итогового решения «Арсенала» по 32-летнему игроку. Судьба сделки также будет зависеть от нового главного тренера «бьянконери», которым, как ожидается, станет Тьяго Мотта.