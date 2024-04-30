Холанн высказался о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мыслями о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, на одно очко отставая от лондонского «Арсенала», однако «канонирам» осталось провести всего три матча, а действующим чемпионам – четыре.

«Это здорово, всё в точности как в прошлом сезоне. Пожалуй, это самое захватывающее время для футболиста. Немногие поймут, но именно поэтому я немного нервничаю перед играми. Это фантастические ощущения, за это я люблю футбол.

Многие в нашей команде уже делали это раньше, и самое главное – сохранять спокойствие и не хотеть слишком многого», – передаёт журналист Джо Брэй слова Холанна.