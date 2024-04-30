В АПЛ осталось одно свободное место: кто сохранит прописку в чемпионате Англии

Чемпионат Англии выходит на финишную прямую. 16 команд уже обеспечили себе продление прописки в Премьер-лиге ещё на один сезон. На последний такой билет претендуют три команды – «Ноттингем Форест», «Лутон Таун» и «Бёрнли». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к борьбе за выживание в английском топ-дивизионе.
Спасётся один из трёх
Одна из команд уже официально вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип. Этой командой является «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» провели очень слабый сезон – в 35 прошедших турах они отпраздновали всего лишь три победы. Задача «Шеффилда» на оставшиеся туры сводится к тому, чтобы попытаться хоть как-то, хотя бы тихонько, хлопнуть дверью.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52
|60
|-8
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|7
|9
|19
|42
|62
|-20
|26*
|18 (вылет)
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48
|77
|-29
|25
|19 (вылет)
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38
|70
|-32
|24
|20 (вылет)
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|37
|97
|-63
|16
* - с «Ноттингем Форест» сняли 4 очка за нарушение финансовых правил, рассматривается апелляция.
«Шеффилд Юнайтед» вылетел, а «Брентфорд», как видим по таблице, уже не может опуститься в зону вылета. Таким образом, за заветное 17-е место, позволяющее остаться в Премьер-лиге, борются «Ноттингем Форест», «Лутон Таун» и «Бёрнли».
Апелляция «Ноттингем Форест»
Важно отметить, что с «Ноттингем Форест» недавно сняли четыре очка. Таким оказалось наказание для клуба за нарушения финансовых правил. «Лесники» с вердиктом не согласились и подали апелляцию. По данным британских СМИ, решение должно быть объявлено в ближайшие дни или даже часы. В «Ноттингем Форест» надеются, что их аргументы окажутся весомыми, и команде вернут хотя бы один зачётный балл в турнирной таблице.
Календарь
Самое время взглянуть на календарь трёх команд, борющихся за сохранение прописки в Премьер-лиге. Перенесённых матчей ни у кого лет – у всех осталось по три игры. Любопытно, что в заключительном туре «Бёрнли» и «Ноттингем Форест» предстоит сыграть друг против друга. Не исключено, что именно в этой игре будет разыгрываться путёвка.
|Тур
|Ноттингем Форест
|Лутон Таун
|Бёрнли
|36
|Шеффилд Юнайтед (на выезде)
|Эвертон (дома)
|Ньюкасл (дома)
|37
|Челси (дома)
|Вест Хэм (на выезде)
|Тоттенхэм (на выезде)
|38
|Бёрнли (на выезде)
|Фулхэм (дома)
|Ноттингем Форест (дома)
Кто останется в АПЛ
Конечно, в борьбе за оставшееся место в Премьер-лиге немаловажную роль будет играть итог апелляции «Ноттингем Форест». Если получится так, что «лесникам» вернут все четыре очка, то вероятность их финиша на 17-й позиции резко вырастет. Но в Англии пишут о том, что апелляцию «Форест» вряд ли удовлетворят в полной мере.
Аутсайдером в борьбе за выживание выглядит «Лутон Таун». Команда выступает неважно – в 14 последних матчах чемпионата «шляпники» отпраздновали только одну победу. Сложно поверить, что в заключительных трёх турах «Лутон» вдруг резко прибавит и добьётся нескольких побед – а одной победы им вряд ли хватит.
А «Бёрнли» хоть и идёт ниже «Лутона», но смотрится интереснее. В восьми последних матчах Премьер-лиги команда Венсана Компани проиграла только раз. Правда, у «бордовых» впереди тяжёлые игры против «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» - эти команды мотивированы борьбой за еврокубки.
И всё же «Ноттингем Форест» выглядит фаворитом в борьбе за 17-е место, даже если представить, что команде не вернут очки по итогам апелляции. Впереди у «лесников» гостевая игра против вылетевшего слабенького «Шеффилд Юнайтед» - игра, которую они просто обязаны выигрывать. Набор трёх очков может увеличить отрыв «Форест» от «Бёрнли» до пяти баллов. У «бордовых», как мы уже выяснили, дальше сложный календарь, да и разность забитых мячей по сравнению с «лесниками» плохая. То есть к очной домашней игре «Бёрнли» уже может потерять шансы догнать «Ноттингем».
В общем, если делать прогноз, то наш вариант – «Ноттингем Форест» останется в Премьер-лиге.
Кто выйдет в АПЛ из Чемпионшипа
Три команды выйдут в Премьер-лигу по итогам сезона Чемпионшипа. Один билет уже нашёл своего обладателя – возвращение в топ-дивизион обеспечил себе «Лестер». На вторую прямую путёвку претендуют две команды – «Лидс» и «Ипсвич». Ещё одна команда пройдёт в Премьер-лигу по итогам плей-офф. Этой командой станет кто-то из следующего списка: «Лидс»/«Ипсвич», «Саутгемптон», «Норвич», «Вест Бромвич, «Халл Сити».
Александр Тихий
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