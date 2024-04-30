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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ осталось одно свободное место: кто сохранит прописку в чемпионате Англии

30 Апреля 2024 • 00:48 Комментировать
Лутон Таун
...
Эвертон
03.05 22:00

Чемпионат Англии выходит на финишную прямую. 16 команд уже обеспечили себе продление прописки в Премьер-лиге ещё на один сезон. На последний такой билет претендуют три команды – «Ноттингем Форест», «Лутон Таун» и «Бёрнли». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к борьбе за выживание в английском топ-дивизионе.

Спасётся один из трёх

Одна из команд уже официально вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип. Этой командой является «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» провели очень слабый сезон – в 35 прошедших турах они отпраздновали всего лишь три победы. Задача «Шеффилда» на оставшиеся туры сводится к тому, чтобы попытаться хоть как-то, хотя бы тихонько, хлопнуть дверью.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
16 Брентфорд 35 9 8 18 52 60 -8 35
17 Ноттингем Форест 35 7 9 19 42 62 -20 26*
18 (вылет) Лутон Таун 35 6 7 22 48 77 -29 25
19 (вылет) Бёрнли 35 5 9 21 38 70 -32 24
20 (вылет) Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 37 97 -63 16

* - с «Ноттингем Форест» сняли 4 очка за нарушение финансовых правил, рассматривается апелляция. 

«Шеффилд Юнайтед» вылетел, а «Брентфорд», как видим по таблице, уже не может опуститься в зону вылета. Таким образом, за заветное 17-е место, позволяющее остаться в Премьер-лиге, борются «Ноттингем Форест», «Лутон Таун» и «Бёрнли».

Апелляция «Ноттингем Форест»

Важно отметить, что с «Ноттингем Форест» недавно сняли четыре очка. Таким оказалось наказание для клуба за нарушения финансовых правил. «Лесники» с вердиктом не согласились и подали апелляцию. По данным британских СМИ, решение должно быть объявлено в ближайшие дни или даже часы. В «Ноттингем Форест» надеются, что их аргументы окажутся весомыми, и команде вернут хотя бы один зачётный балл в турнирной таблице.

Календарь

Самое время взглянуть на календарь трёх команд, борющихся за сохранение прописки в Премьер-лиге. Перенесённых матчей ни у кого лет – у всех осталось по три игры. Любопытно, что в заключительном туре «Бёрнли» и «Ноттингем Форест» предстоит сыграть друг против друга. Не исключено, что именно в этой игре будет разыгрываться путёвка.  

Тур Ноттингем Форест Лутон Таун Бёрнли
36 Шеффилд Юнайтед (на выезде) Эвертон (дома) Ньюкасл (дома)
37 Челси (дома) Вест Хэм (на выезде) Тоттенхэм (на выезде)
38 Бёрнли (на выезде) Фулхэм (дома) Ноттингем Форест (дома)

Кто останется в АПЛ

Конечно, в борьбе за оставшееся место в Премьер-лиге немаловажную роль будет играть итог апелляции «Ноттингем Форест». Если получится так, что «лесникам» вернут все четыре очка, то вероятность их финиша на 17-й позиции резко вырастет. Но в Англии пишут о том, что апелляцию «Форест» вряд ли удовлетворят в полной мере.

Аутсайдером в борьбе за выживание выглядит «Лутон Таун». Команда выступает неважно – в 14 последних матчах чемпионата «шляпники» отпраздновали только одну победу. Сложно поверить, что в заключительных трёх турах «Лутон» вдруг резко прибавит и добьётся нескольких побед – а одной победы им вряд ли хватит.

А «Бёрнли» хоть и идёт ниже «Лутона», но смотрится интереснее. В восьми последних матчах Премьер-лиги команда Венсана Компани проиграла только раз. Правда, у «бордовых» впереди тяжёлые игры против «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» - эти команды мотивированы борьбой за еврокубки.

И всё же «Ноттингем Форест» выглядит фаворитом в борьбе за 17-е место, даже если представить, что команде не вернут очки по итогам апелляции. Впереди у «лесников» гостевая игра против вылетевшего слабенького «Шеффилд Юнайтед» - игра, которую они просто обязаны выигрывать. Набор трёх очков может увеличить отрыв «Форест» от «Бёрнли» до пяти баллов. У «бордовых», как мы уже выяснили, дальше сложный календарь, да и разность забитых мячей по сравнению с «лесниками» плохая. То есть к очной домашней игре «Бёрнли» уже может потерять шансы догнать «Ноттингем».

В общем, если делать прогноз, то наш вариант – «Ноттингем Форест» останется в Премьер-лиге.

Кто выйдет в АПЛ из Чемпионшипа

Три команды выйдут в Премьер-лигу по итогам сезона Чемпионшипа. Один билет уже нашёл своего обладателя – возвращение в топ-дивизион обеспечил себе «Лестер». На вторую прямую путёвку претендуют две команды – «Лидс» и «Ипсвич». Ещё одна команда пройдёт в Премьер-лигу по итогам плей-офф. Этой командой станет кто-то из следующего списка: «Лидс»/«Ипсвич», «Саутгемптон», «Норвич», «Вест Бромвич, «Халл Сити».  

Александр Тихий

В АПЛ останется...
Ноттингем Форест Лутон Таун Бёрнли
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