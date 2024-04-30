Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льюис Хэмилтон жаждет победы «Арсенала»

30 Апреля 2024 • 00:30 Комментировать

Семикратный чемпион мира Формулы-1, англичанин Льюис Хэмилтон, выразил свои симпатии в борьбе за чемпионский титул в АПЛ. Льюис дал понять, что желает победы лондонскому «Арсеналу» - он назвал себя давним поклонником клуба.

- О, я с большим воодушевлением жду этого! Я очень давно жду этого, так как давно болею за «Арсенал», - заявил Хэмилтон, слова которого цитирует ESPN.

В последний раз «Арсенал» побеждал в чемпионате Англии в 2004 году. Хэмилтон начал карьеру в Формуле-1 в 2007 году, в 2008 он стал чемпионом мира, а затем становился им снова в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Льюис Хэмилтон
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико» Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
01:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказался о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Льюис Хэмилтон жаждет победы «Арсенала»
00:02 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» стал победителем Чемпионшипа
29 Апреля
23:38 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определили трёх «неприкасаемых» игроков
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения по пяти игрокам
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» заинтересован в возвращении тен Хага
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть варианты с продажей Рэшфорда
18:31 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ договорились о потолке затрат – только три клуба выступили против 2
17:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сообщил о готовности к переговорам с руководством «Челси» 1
16:50 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» выбрали трёх игроков, которых точно не продадут 2
16:29 · Англия. Премьер-лига
Антони: Ценник на меня не давит
16:11 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А планирует купить Гринвуда по сниженной цене
15:39 · Англия. Премьер-лига
Появились подробности ссоры между Салахом и Клоппом
15:11 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
14:44 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта цель «Ливерпуля» на трансферном рынке
Все новости
Рекомендуем