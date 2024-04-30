Льюис Хэмилтон жаждет победы «Арсенала»

Семикратный чемпион мира Формулы-1, англичанин Льюис Хэмилтон, выразил свои симпатии в борьбе за чемпионский титул в АПЛ. Льюис дал понять, что желает победы лондонскому «Арсеналу» - он назвал себя давним поклонником клуба.

- О, я с большим воодушевлением жду этого! Я очень давно жду этого, так как давно болею за «Арсенал», - заявил Хэмилтон, слова которого цитирует ESPN.

В последний раз «Арсенал» побеждал в чемпионате Англии в 2004 году. Хэмилтон начал карьеру в Формуле-1 в 2007 году, в 2008 он стал чемпионом мира, а затем становился им снова в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.