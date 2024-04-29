В «Манчестер Юнайтед» определили трёх «неприкасаемых» игроков

«Манчестер Юнайтед» готовится к серьёзной распродаже, но ряду игроков не будет позволено покинуть клуб.

Предстоящим летом ряды «красных дьяволов» могут покинуть многие высокооплачиваемые футболисты, средства от продажи которых, вероятно, будут вложены в приглашение новичков. По сведениям журналиста Саймона Стоуна, статус «неприкасаемых» в клубе имеют лишь полузащитник Бруну Фернандеш, правый защитник Диогу Далот и голкипер Андре Онана. Желающим приобрести этих игроков потребуется предложить невероятную сумму, чтобы руководство манкунианцев хотя бы задумалось о возможной продаже.