«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения по пяти игрокам

«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть «чистку» состава в летнее трансферное окно.

После завершения текущего сезона руководство «красных дьяволов» будет готово выслушать предложения по вингеру Антони, полузащитнику Кристиану Эриксену, правому защитнику Аарону Уан-Биссаке и центральным защитникам Виктору Линделофу и Гарри Магуайру. Об этом сообщает журналист Пол Хёрст.

Текущие договоры Эриксена, Уан-Биссаки, Линделофа и Магуайра рассчитаны до середины 2025 года. Соглашение Антони истекает двумя годами позднее.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.