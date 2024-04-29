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«Аякс» заинтересован в возвращении тен Хага

29 Апреля 2024 • 22:16 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

Эрик тен Хаг, рулевой «красных дьяволов», может покинуть клуб летом.

По информации Daily Mail, специалист может вернуться в «Аякс». Руководство амстердамского клуба заинтересовано в возвращении своего бывшего главного тренера. При этом, по информации источника, сам тен Хаг рассчитывает и дальше возглавлять «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг тренирует английский клуб с лета 2022 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» провёл 109 матчей, одержал 65 побед и потерпел 29 поражений, 15 встреч завершились вничью.

В текущем сезоне «красные дьяволы» идут на шестой строчке в таблице АПЛ, в активе клуба 54 очка.

 

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