«Аякс» заинтересован в возвращении тен Хага

Эрик тен Хаг, рулевой «красных дьяволов», может покинуть клуб летом.

По информации Daily Mail, специалист может вернуться в «Аякс». Руководство амстердамского клуба заинтересовано в возвращении своего бывшего главного тренера. При этом, по информации источника, сам тен Хаг рассчитывает и дальше возглавлять «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг тренирует английский клуб с лета 2022 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» провёл 109 матчей, одержал 65 побед и потерпел 29 поражений, 15 встреч завершились вничью.

В текущем сезоне «красные дьяволы» идут на шестой строчке в таблице АПЛ, в активе клуба 54 очка.